Atatürk Havalimanı projesinde ilk ayrıntılar

Yıkımına başlamasının ardından eleştiriler alan Atatürk Havalimanı projesine ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor...

Plana göre Atatürk Havalimanı'nın yüzde 30'unda genel havacılık ve yüzde 9'unda askeri havacılık devam edecek.

İkiz pist kapatılacak ancak Florya tarafındaki pist kalacak. Havalimanına inşa edilen pandemi hastanesi de projeye dahil edildi.



2 milyon metrekareyi aşan alanda ise ağaçlandırma yapılacak, etkinlik alanları, lokanta ve kafeler açılacak.



Alanda müze ve sergi alanları da olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama gelirken, Atatürk Havalimanı kuzey-güney pistlerinin olduğu bölgenin bundan böyle Millet Bahçesi'yle hizmet edeceği söylendi.

Bakanlık, havalimanının doğu-batı pistinin acil durumlarda kullanılmak üzere açık kalacağını söyledi.