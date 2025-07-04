Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar: Pilottan yangın ikazı

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olayda, TC-DOA kuyruk tescilli uçak Çorlu Havalimanı'na gitmek için pist başına ilerlemeye başladı.

Bu sırada uçağın duman ikazı aldı ve durumu hava trafik kontrolörüne bildirdi.

KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Atatürk Havalimanı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken olayda herhangi ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan olay nedeniyle kısa süre kullanıma kapatılan pist, uçağın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.