Atatürk Havalimanında öncelikli iniş isteyen uçağa kuş engeli

Atatürk Havalimanına uçakta bulunan bir hasta için öncelikli iniş izni isteyen özel bir uçak, pistteki kuş sürüsü uzaklaştırıldıktan sonra iniş yapabildi.

Atatürk Havalimanında öncelikli iniş isteyen uçağa kuş engeli

Atatürk Havalimanı çevresindeki kuş sürüleri uçuş trafiğini aksatabiliyor. Yaşanan son olayda bir özel uçak pilotu, rahatsızlanan yolcusu için iniş önceliği istedi. Kuşların pist bölgesinden uzaklaştırılmasının ardından uçak inişini sorunsuz gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı pistindeki kuş sürüleri hava trafiği için tehlike oluşturuyor. İniş yapacak uçaklar, kuş sürüleri uzaklaştırılana kadar havada tur atarak beklemek zorunda kalıyor. Dün öğle saatlerinde havada tur atan özel uçak pilotu yolcusunun rahatsızlandığını söyleyerek iniş için öncelik istedi. Pilot, "Hastamız var da biraz midesi de çok kötü, kustu. Dikkatli şekilde inebilir miyiz?" sözleri üzerine hava trafik kontrolörü kuş aracıyla irtibat kurup arayacağını belirtti.

Kayıt altına alınan telsiz konuşmalarının ardından kuşlar pist bölgesinden uzaklaştırıldı. sorunsuz şekilde Atatürk Havalimanına iniş yaptı.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik

4'üncü kattan perdeleri bağlayarak inmeye çalıştı

4'üncü kattan perdeleri bağlayarak inmeye çalıştı

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 15 kişiye gözaltı

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 15 kişiye gözaltı

MEB, ilkokullarda sınav saatini kaldırdı

MEB, ilkokullarda sınav saatini kaldırdı

Soyunma kabinlerinde müşterileri röntgenleyen sapığa gözaltı

Soyunma kabinlerinde müşterileri röntgenleyen sapığa gözaltı

Komşuların gürültü kavgasına soruşturma

Komşuların gürültü kavgasına soruşturma

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...