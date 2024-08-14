Atatürk Havalimanında öncelikli iniş isteyen uçağa kuş engeli

Atatürk Havalimanı çevresindeki kuş sürüleri uçuş trafiğini aksatabiliyor. Yaşanan son olayda bir özel uçak pilotu, rahatsızlanan yolcusu için iniş önceliği istedi. Kuşların pist bölgesinden uzaklaştırılmasının ardından uçak inişini sorunsuz gerçekleştirdi.



Atatürk Havalimanı pistindeki kuş sürüleri hava trafiği için tehlike oluşturuyor. İniş yapacak uçaklar, kuş sürüleri uzaklaştırılana kadar havada tur atarak beklemek zorunda kalıyor. Dün öğle saatlerinde havada tur atan özel uçak pilotu yolcusunun rahatsızlandığını söyleyerek iniş için öncelik istedi. Pilot, "Hastamız var da biraz midesi de çok kötü, kustu. Dikkatli şekilde inebilir miyiz?" sözleri üzerine hava trafik kontrolörü kuş aracıyla irtibat kurup arayacağını belirtti.



Kayıt altına alınan telsiz konuşmalarının ardından kuşlar pist bölgesinden uzaklaştırıldı. Uçak sorunsuz şekilde Atatürk Havalimanına iniş yaptı.