Atatürk heykeline çekiçli saldırıya gözaltı

Bursa'da Atatürk heykelinin bulunduğu mermer bloğa çekiçle zarar veren kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.15 sıralarında yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elindeki çekiçle heykel caddesinin simgesi olan üzerinde atlı Atatürk heykelinin bulunduğu mermer bloğa vurup zarar vermeye başladı.



Saldırıyı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerinin yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan valilik binası önünde bekleyen çevik kuvvet polisleri ve bekçiler tarafından müdahale edilen kişi etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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