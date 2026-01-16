Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Bakan Tekin'den açıklama

"Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı." yönünde çıkan iddialara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi.

Tekin, bu iddiaları yalanlarken muhalefeti de eleştirdi.

Bakan Tekin, "Bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti kınıyorum." diye konuştu.

"Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler." ifadelerini kullanan Tekin, "En az onlar kadar Atatürk'e saygı duyuyoruz ve Atatürk'ü seviyoruz." dedi.