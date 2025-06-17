Atatürk Orman Çiftliği'nde örtü yangını

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki iş yerlerinin çalışanları yaptı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilerlememesi için iş makineleri ile çukur kazdı.



İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.