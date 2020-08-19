Atatürk Spor ve Yaşam Köyü 29 Ekim'de hazır olacak

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kahvaltılı toplantıda şimdiye kadar yapılan etkinlikleri anlattı.

13 branşta ücretsiz olan temel eğitim kurslarından 10 bin kişinin faydalandığını söyleyen Babaoğlu, ücretsiz kursların spor kulüpleriyle yapılarak yetenek taramalarının gerçekleştirildiğini ifade etti. Babaoğlu, tesislerden yalnız Bakırköylülerin değil, çevre ilçelerin ve hatta Anadolu yakasında bulunan ilçelerdeki sporcuların da faydalandığını kaydetti.



Buradan yetişen sporcuların Türkiye’yi temsil ettiğini belirten Babaoğlu, geçtiğimiz yıl tesisteki sporculardan Avrupa Şampiyonu ve Dünya rekortmeni çıkartarak başarıyı taçlandırdıklarını söyledi.



İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut da Atatürk Spor ve Yaşam Köyünde ismine yakışır bir bakım, onarım ve tamir yapılacağını ve çalışmaların 25 Ekim 2020 tarihinde bitirileceğini anlattı. Babaoğlu, 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramında tüm ekip olarak açılışta bulunacaklarını belirtti.

