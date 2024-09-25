"Atatürk vizyonuyla geleceğe bakış"

Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yılında yarın ve cuma günü "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı" düzenleyecek. Konferansa yurt dışından birçok önemli bilim insanı katılacak. Konuşmacılar arasında; nobel ödüllü Profesörler Aziz Sancar ve Paul Krugman, Apple'ın kurucularından Steve Wozniak gibi alanında gibi isimler yer alacak.

"Atatürk vizyonuyla geleceğe bakış"

Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan ilk Türk Profesör Aziz Sancar, Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, Apple'ın ilk tasarımcısı Steve Wozniak ve daha birçok insanı ’nın 100. Yılında Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı'nda bir araya gelecek.

Bankanın 100. yıldönümünü kutlayacağı konferansta, tarihten ekonomiye, bilimden kültüre ve spora pek çok konu ele alınacak.

Konferansta milli sporcular ve alanında tanınan sanatçılar da katılacak. Konferansın ilki, Cumhuriyetin 100. yılı için geçen sene yapıldı.

“Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” başlıklı uluslararası konferansa yerli ve yabancı konuşmacılar katıldı.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Genel Müdür Hakan Aran’ın ev sahipliğinde düzenlenecek konferans, perşembe ve cuma günü İstanbul’da konuklarını ağırlayacak.

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