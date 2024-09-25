"Atatürk vizyonuyla geleceğe bakış"

Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan ilk Türk Profesör Aziz Sancar, Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, Apple'ın ilk tasarımcısı Steve Wozniak ve daha birçok bilim insanı Türkiye İş Bankası’nın 100. Yılında Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı'nda bir araya gelecek.

Bankanın 100. yıldönümünü kutlayacağı konferansta, tarihten ekonomiye, bilimden kültüre ve spora pek çok konu ele alınacak.

Konferansta milli sporcular ve alanında tanınan sanatçılar da katılacak. Konferansın ilki, Cumhuriyetin 100. yılı için geçen sene yapıldı.

“Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” başlıklı uluslararası konferansa yerli ve yabancı konuşmacılar katıldı.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Genel Müdür Hakan Aran’ın ev sahipliğinde düzenlenecek konferans, perşembe ve cuma günü İstanbul’da konuklarını ağırlayacak.