Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret eden Kuveytli'nin gerçek adının belirlendiğini ve kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.



Bakan Yerlikaya "Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunduğu çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir." dedi.

Bu kişinin gerçek adının Abdülaziz Alhajri olduğunun ve Kuveyt'te yaşadığının belirlendiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, konunun hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.

Söz konusu paylaşımların ardından hem sosyal medyadan hem de siyasetçilerden çok sayıda tepki gelmişti.