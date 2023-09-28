Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında yakalama kararı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Atatürk ve Türkiye'ye yönelik hakaretleriyle tepki çeken Kuveytli yazarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Zorlu paylaşımında ''Kuveytli sözde gazeteci Abdülaziz E. Alhajri hakkında yaptığım şikayet kapsamında Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır.'' ifadesine yer verdi.



İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, şüphelinin yurt dışında olması nedeniyle tutuklanması beklenmeden kamu davası açılacağı bilgisinin kendisine ulaştığını belirtti.



Atatürk'e yönelik ifadelerinin ardından İçişleri Bakanlığı da söz konusu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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