Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisine tahliye

İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan lise öğrencisi A.E.S. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Lise öğrencisi, kararla birlikte tahliye edildi.

Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisine tahliye
Atatürk’e hakaret videosundaki A.E.S.’nin ifadesi ortaya çıktı

Atatürk’e hakaret videosundaki A.E.S.’nin ifadesi ortaya çıktı

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İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına müstehcen hareketler sergileyen lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

20 Eylül'den beri tutuklu lise öğrencisi A.E.S., Anadolu 3. Çocuk Mahkemesindeki duruşmaya getirildi.

Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, lise öğrencisi A.E.S. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanık hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar vererek sanığın tahliyesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.E.S. hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

A.E.S.'nin 17 yaşından olmasından dolayı Türk Ceza Kanunu 31. Maddesi gereğince ceza 3'de 1 oranında indirildi.

17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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