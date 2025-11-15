Atatürk'e hakaret paylaşımı yapan 20 hesaba erişim engeli

Kars'ta sosyal medya hesaplarından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirlenen 20 hesaba erişim engeli getirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye ve adli bilişim çalışmaları gerçekleştirdi.



Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulan 20 hesap hakkında erişim engeli kararı alındı.



Bu sosyal medya hesapları Kars Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla kapatılırken, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.