Atatürk’e hakaret videosuna tutuklama kararı

İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına müstehcen hareketler sergileyen lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
17 yaşındaki A.E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi.
A.E.S. savcılık ifadesinden sonra “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama” ve “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.’nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.
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