Atatürk’e hakaret videosundaki A.E.S.’nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki bir lisede eğitim gören 17 yaşındaki A.E.S., Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulundu.



Arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım tepkilere neden oldu.



Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet güçleri, A.E.S.’yi gözaltına aldı. A.E.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“OYUN OYNUYORDUK, ATATÜRK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

A.E.S.’nin hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.



İfadesinde oyun oynadıklarını savunan A.E.S., “Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım.” dedi.

A.E.S., “Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım.” diye devam etti.

“SAHİP ÇIKMASINA GEREKÇE OLUR”



Tutuklama kararı veren 4. Sulh Ceza Hakimliği tutuklamanın gerekçesini şu sözlerle anlattı:



“Her milletin kaderini mücadelesi belirle, mücadelesini ise kahramanlar tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağını olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur. Bu doğrultuda şüphelinin Türk milletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetinde olduğu bu hususun dosyadaki görüntülerle sabit olduğu…”