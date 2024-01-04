Atatürk'e ve şehitlere hakaret eden kardeşler tutuklandı

Osmaniye'de, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret eden iki kardeş tutuklandı.

Atatürk'e ve şehitlere hakaret eden kardeşler tutuklandı

Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden iki kişinin 'e ve şehitlere hakaret ettiği belirtildi.

Bunun üzerine Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. (21) ve ağabeyi M.B'nin (23) gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Şahıslar, sosyal medya paylaşımlarında Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve polis memuru Fethi Sekin'e yönelik yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle Kadirli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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