Atatürksüz mesaja görevden alma

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda büyük taaruza ait bir görsel kullanıldı.



Görselin orjinal halinde Atatürk'ün cephede çekilen fotoğrafının yer aldığı ancak paylaşımda bunun silindiği iddia edildi. Tepkilerin ardından o paylaşım kaldırılarak Mustafa Kemal Atatürk'ün de yer aldığı yeni bir görsel paylaşıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Atatürk'ün fotoğrafının sildindiği görsele ilişkin inceleme başlatıldı.



Grafiği hazırlayan polis memurunun tayini çıkarıldı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Güngör Selçuk görevden alındı. Selçuk, Strateji Dairesi bünyesinde memur olarak görevlendirildi.