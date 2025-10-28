Atatürk'ü yapay zekayla anlattılar: Ulu Önder'in gençlik yılları, animasyon filmle perdeye taşındı

Selanik'te başlayan, cephelerde geçen ve Türkiye Cumhuriyeti'ne adanmış bir ömür...



Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarının ilk kez yapay zeka kullanılarak anlatıldığı animasyon filmi vizyona girdi.



Serinin ilk filmi "Mustafa" isimli animasyonda Atatürk'ün çocukluğu anlatılmıştı.

İkinci film olan "Mustafa Kemal"de ise Atatürk'ün çocukluk yıllarında girdiği Selanik Askeri Rüştiyesi'nden başlayarak Trablusgarp Savaşı'na uzanan yolculuğu anlatılıyor.



Özellikle küçük izleyiciler için hazırlanan film, 3 arkadaşın geliştirdikleri robotun kontrolden çıkarak, çocukların peşine düşmesiyle başlıyor.

Robotlarla mücadele etmek için bir lidere ihtiyaç duyan 3 arkadaş, zaman makinesiyle geçmişe giderek Atatürk'ün gençlik yıllarına tanıklık ediyor.



Yapay zeka kullanılarak hazırlanan animasyon filmin biletleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası kapsamında sinemalarda indirimli olarak 120 liraya satılacak.



Atatürk'ün hayatını aşamalarıyla çocuklara anlatan ve 4 animasyon filmden oluşan serinin üçüncü bölümü 2028, dördüncünün ise 2030 yılında yayınlanması planlanıyor.

