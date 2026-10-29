Atatürk'ün 97 yıl önce imzaladığı tramvay projesi ortaya çıktı
29.10.2026 10:53
Atatürk'ün imzaladığı belge 12 Haziran 1929 tarihini taşıyor.
Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929 yılında imzaladığı tramvay projesine ilişkin kararname ortaya çıktı.
Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi'nde yapılan araştırmada, 12 Haziran 1929 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesi ortaya çıkarıldı.
Dönemin Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan belgede, Üsküdar ve Kadıköy ile Beykoz ve Anadolu Feneri'ne kadar uzanacak elektrikli tramvay hatlarının inşası ve işletilmesine ilişkin sözleşme ve şartnamenin kabul edildiği belirtildi.
Beykoz'a raylı ulaşım düşüncesinin 97 yıl öncesine dayandığını gösteren belgenin bugün hazırlıkları devam eden Beykoz Metro Projesi ile tarihi bir bağ oluşturduğu ifade edildi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu belge.
GÜRZEL: METRO PROJESİNİN ANLAMINI DAHA DA GÜÇLENDİRDİ
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Cumhuriyet'in 103'üncü yılında ortaya çıkan belgenin kendilerini duygulandırdığını söyledi.
Gürzel, "Atatürk'ün 1929 yılında Beykoz'a kadar uzanacak elektrikli tramvay hatları için imza attığını görmek, bugün üzerinde çalıştığımız metro projesinin bizim için anlamını daha da güçlendirdi." diye konuştu.
Geçmişteki tramvay projesi ile bugünkü metro çalışmalarının ortak amacının ulaşımı kolaylaştırmak olduğunu belirten Gürzel, "Bizim sorumluluğumuz, bu ihtiyacı karşılamak ve yıllardır beklenen metroyu Beykoz'a kazandırmak." ifadesini kullandı.
"HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Metro projesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gürzel, şöyle devam etti:
"- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın çalışmalarıyla 1929'da atılan imzanın 100. yılında bu hayali gerçekleştirmek için bütün gayretimizle çalışacağız.
Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizin bütün kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."