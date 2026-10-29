Atatürk'ün 97 yıl önce imzaladığı tramvay projesi ortaya çıktı

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi'nde yapılan araştırmada, 12 Haziran 1929 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesi ortaya çıkarıldı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün imzasını taşıyan belgede, Üsküdar ve Kadıköy ile Beykoz ve Anadolu Feneri'ne kadar uzanacak elektrikli tramvay hatlarının inşası ve işletilmesine ilişkin sözleşme ve şartnamenin kabul edildiği belirtildi.

Beykoz'a raylı ulaşım düşüncesinin 97 yıl öncesine dayandığını gösteren belgenin bugün hazırlıkları devam eden Beykoz Metro Projesi ile tarihi bir bağ oluşturduğu ifade edildi.