Atatürk'ün annesine hakaret eden kişi yakalandı

İzmir'de sosyal medyada paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret ettiği ve dini değerleri aşağıladığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Atatürk'ün annesine hakaret eden kişi yakalandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, hesabından yaptığı yayınlardaki sözleri nedeniyle K.B.D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "dini değerleri aşağılama suçu" ile "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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