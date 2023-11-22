Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi serbest bırakıldı

İncesu ilçesinde 26 Ekim tarihinde lise 12. sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. Atatürk'ün fotoğraflarını yaktıktan sonra sosyal medyada bu görüntüleri paylaşmıştı.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

ADLİ KONTROL İLE TAHLİYE



İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.



İncesu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 4 sanık hakkında ceza istendi. Bugün İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu 4 sanık duruşmada hazır bulundu.



Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme hakimi verdiği ara kararla tüm sanıkların adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vererek, duruşmayı erteledi.