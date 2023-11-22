Atatürk'ün fotoğrafını yakan lise öğrencilerine tahliye

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla tutuklanan 4 lise öğrencisi, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Atatürk'ün fotoğrafını yakan lise öğrencilerine tahliye

'nin İncesu ilçesinde, 26 Ekim'de lise 12'nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K., Mustafa Kemal 'ün fotoğrafını ateşe verdi.

O anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine 4 , jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrenciler, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

ADLİ KONTROL İLE TAHLİYE EDİLDİLER

İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İncesu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 4 sanık hakkında ceza istendi.

Bugün İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu 4 öğrenci duruşmada hazır bulundu. Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme hakimi verdiği ara kararla tüm sanıkların adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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