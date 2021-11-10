Atatürk'ün hayatındaki diğer 10 Kasımlar

İstanbul Valiliği'nin hazırladığı 'Atatürk'ün hayatındaki diğer 10 Kasımlar' videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 11:24

Atatürk'ün hayatındaki diğer 10 Kasımlar

Bugün 10 Kasım 2021...

Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal , bundan 83 yıl önce hayata gözlerini yumdu.

Peki ulu önder hayatındaki diğer 10 Kasım'larda neredeydi, ne yaptı?

İstanbul Valiliği, Ata'nın hayatındaki diğer 10 Kasımlarla ilgili bir video hazırladı.

Vali Ali Yerlikaya'nın da hesabından paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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