Atatürk'ün hayatındaki diğer 10 Kasımlar

Bugün 10 Kasım 2021...



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bundan 83 yıl önce hayata gözlerini yumdu.



Peki ulu önder hayatındaki diğer 10 Kasım'larda neredeydi, ne yaptı?



İstanbul Valiliği, Ata'nın hayatındaki diğer 10 Kasımlarla ilgili bir video hazırladı.



Vali Ali Yerlikaya'nın da hesabından paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal #Atatürk’ü vefatının 83. yılında rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.



Ya Gazi’nin hayatındaki diğer 10 Kasımlar?#10Kasım pic.twitter.com/oFIqSJQuFm — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 9, 2021