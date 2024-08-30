Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi

Kurtuluş Savaşı Müzesi koleksiyonunda yer alan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine verilen İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika, 30 Ağustos kapsamında ilk kez sergilendi.

Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi

Ankara'da 'nın 102. yıl dönümü kutlama programı kapsamında etkinlikleri sürüyor.

Zafer Bayramı kapsamında 1. TBMM Binası'ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde ilk kez Mustafa Kemal Paşa'nın Yeşil-Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ankaralılardan yoğun ilgi gören vesikada, 'ün "Yeşil ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyasına ait ve 1578 nolu vesikayı aldım." yazısı yer alıyor.

Müzenin Haberleşme ve Silah Gücü Odası'nda sergilenen vesika, 4 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

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