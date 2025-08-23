Atatürk'ün mirası Savarona, İstanbul Boğazı'nı selamlayacak

"TÜM HALKIMIZI BOĞAZ BOYUNCA BEKLİYORUZ"



İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Savarona yatı ve Deniz Kuvvetleri'nin bazı gemilerinin gerçekleştireceği İstanbul Boğazı geçişi için vatandaşlara çağrıda bulunarak, "13.30'da Sarıyer'den başlayacak olan Boğaz geçişimizde, 9 gemiyle donanmamız, 17.00'de Sayın Cumhurbaşkanımızı Dolmabahçe'nin önlerinde, Boğaz'da da aziz Türk halkımızı selamlayacaktır. Tüm değerli halkımızı Boğaz boyunca bekliyoruz, biz orada olacağız, bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum." dedi.



"DONANMALARIMIZIN EN BÜYÜK BEŞİNCİ GEMİSİ"



Yetkin, yatın 17 Ağustos 2023'ten itibaren tekrar devredildiği Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon, bakım, onarım faaliyetlerine başlandığını belirtti.



Geminin devredilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çok büyük destek ve katkılarını gördüklerini vurgulayan Yetkin, "Gemimiz 6 güverteden müteşekkil, 136 metre boyunda ve 5 bin ton ağırlığa sahip olan şu anda da donanmalarımızın en büyük 5'inci gemisi statüsündedir." dedi.



YATTA ATATÜRK'E AİT EŞYALAR



Yatta bulunan Atatürk'e ait eşyaların özenle korunduğunu söyleyen Yetkin, "Kendisinin bornoz takımları, terlikleri, havlusu ve yatağını görmektesiniz. Hemen yatağa dikkat ederseniz üzerinde bir leke bulunmaktadır. Bu Atatürk'ün siroz hastalığından mütevellit olan bir kanının lekesi olarak karşımıza çıkıyor, bunu halen burada muhafaza etmekteyiz." diye konuştu.