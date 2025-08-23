Atatürk'ün mirası Savarona, İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, yarın TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve 7 gemi ile birlikte İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak.
Savarona yatının yeni hikayesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunan yatın tekrar bahriyeye kazandırılmasına yönelik önerisi sonrası başladı.
Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilen yatla ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu talimatıyla hazırlanan üç alternatifli planın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sunulmasıyla restorasyon kararı verildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun talimatıyla Deniz Müzesi'ndeki Atatürk’e ait çeşitli objeler Savarona'ya getirtildi.
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Uzun yıllar kullanılamayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Emine Erdoğan'ın girişimleriyle kapsamlı bir restorasyondan geçmesinin ardından İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde donanmaya katılan Savarona yatı, geleceği bilimle çizen TEKNOFEST için yeniden Mavi Vatan'da boy gösterecek.
Savarona yatı, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ve Deniz Kuvvetleri'ne ait 7 gemi ile 24 Ağustos Pazar günü İstanbul'da Boğaz Geçişi icra edecek.
"TÜM HALKIMIZI BOĞAZ BOYUNCA BEKLİYORUZ"
İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Savarona yatı ve Deniz Kuvvetleri'nin bazı gemilerinin gerçekleştireceği İstanbul Boğazı geçişi için vatandaşlara çağrıda bulunarak, "13.30'da Sarıyer'den başlayacak olan Boğaz geçişimizde, 9 gemiyle donanmamız, 17.00'de Sayın Cumhurbaşkanımızı Dolmabahçe'nin önlerinde, Boğaz'da da aziz Türk halkımızı selamlayacaktır. Tüm değerli halkımızı Boğaz boyunca bekliyoruz, biz orada olacağız, bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum." dedi.
"DONANMALARIMIZIN EN BÜYÜK BEŞİNCİ GEMİSİ"
Yetkin, yatın 17 Ağustos 2023'ten itibaren tekrar devredildiği Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon, bakım, onarım faaliyetlerine başlandığını belirtti.
Geminin devredilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çok büyük destek ve katkılarını gördüklerini vurgulayan Yetkin, "Gemimiz 6 güverteden müteşekkil, 136 metre boyunda ve 5 bin ton ağırlığa sahip olan şu anda da donanmalarımızın en büyük 5'inci gemisi statüsündedir." dedi.
YATTA ATATÜRK'E AİT EŞYALAR
Yatta bulunan Atatürk'e ait eşyaların özenle korunduğunu söyleyen Yetkin, "Kendisinin bornoz takımları, terlikleri, havlusu ve yatağını görmektesiniz. Hemen yatağa dikkat ederseniz üzerinde bir leke bulunmaktadır. Bu Atatürk'ün siroz hastalığından mütevellit olan bir kanının lekesi olarak karşımıza çıkıyor, bunu halen burada muhafaza etmekteyiz." diye konuştu.
