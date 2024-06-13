Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinen imzasından farklı!

Otomobillerin camlarında, rozetlerde, flamalarda, posterlerde, pek çok hediyelik eşyada, hatta dövme olarak bedenlerde gördüğümüz belki de dünyanın en fazla kullanılan imzası. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının pek çok yerde orjinalinden farklı kullanıldığı ortaya çıktı. Bazı vatandaşların bu yöndeki başvurusunun ardından Milli Savunma Bakanlığı Atatürk'ün soyadı kanunundan sonra atmaya başladığı orjinal imzasını paylaştı. İmzanın, çok kullanılan imzadan farklı olduğu görülüyor.

Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinen imzasından farklı!

Haber: Özden Erkuş Dünyanın en fazla bilinen, en fazla kullanılan imzalarından biri. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal 'ün imzası.

Hediyelik eşyalardan, posterlere, araç camlarından vücut dövmelerine kadar pek çok alanda kullanılan imzanın orjinal olmadığı yönünde, bazı vatandaşlardan gelen başvuruların ardından Atatürk'ün imzaları Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Atatürk'ün 1934 yılındaki soyadı kanunundan sonra kullandığı imzayı paylaştı. İmzanın internet ortamında bulunan çok kullanılan imzadan farklı olduğu görülüyor.

Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinen imzasından farklı! - 1

Orjinal imzada sondaki "K" harfinin sağa kavisye aşağıya doğru uzuyor, sıklıkla kullanılan hatalı imzada ise bu kavisin "" ifadesinin altına doğru uzandığı görülüyor.

Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinen imzasından farklı! - 2

Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı 'ün 1915'te Anafartalar Grup Komutanıyken, 1919'da Temsil Heyeti Başkanıyken kullandığı imzalarla, Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz sonrasında kullandığı imzaları da paylaştı.

Ayrıca 1928'de harf inkılabından sonra henüz "Atatürk" soyadını almadığı dönemde kullandığı Türk alfabesiyle ilk imzası da paylaşıldı.

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