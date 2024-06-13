Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinen imzasından farklı!

Haber: Özden Erkuş Dünyanın en fazla bilinen, en fazla kullanılan imzalarından biri. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası.



Hediyelik eşyalardan, posterlere, araç camlarından vücut dövmelerine kadar pek çok alanda kullanılan imzanın orjinal olmadığı yönünde, bazı vatandaşlardan gelen başvuruların ardından Atatürk'ün imzaları Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.



Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Atatürk'ün 1934 yılındaki soyadı kanunundan sonra kullandığı imzayı paylaştı. İmzanın internet ortamında bulunan çok kullanılan imzadan farklı olduğu görülüyor.

