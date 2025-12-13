Atatürk’ün portresine tüküren kurye gözaltına alındı

Olay, 10 Aralık’ta Çamlık Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.



Siteye sipariş getiren kurye, asansör içerisinde bulunan Atatürk portresine tükürdü. Ardından yerinden çıkardıktan sonra portreyi yanında götürdüğü anlar ise asansörün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin çalıştığı iş yerini tespit etti. Kimliği belirlenen G.K. (28), Atakent’te yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yemeksepeti, sipariş getirdiği sitenin asansöründeki, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çıkarıp tükürdüğü tespit edilen kuryeyle tüm hizmet ilişkisini sonlandırdığını bildirdi.