Atatürk'ün Samsun'a gelişini duyuran 5 gazetenin ortak nüshası sergileniyor

Sergide Atatürk'ün Samsun'a dört kez gelişini anlatmaya çalıştıklarını belirten Yalçın, "Ziyaretçilerimiz, Atatürk'ün erken Cumhuriyet evresini anlayabilme şansını elde ediyor. Atatürk'ün gözünde Samsun neydi, Samsunluların gözünde Atatürk neydi, bunu sergimizde aksettirmeye çalıştık. Bunu verirken de Atatürk'ün Samsun'a seyahatleri üzerinden kurgu gerçekleştirdik" dedi.



Yalçın, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ilk kez 19 Mayıs 1919'da geldiğini anımsatarak, "Bandırma Gemisi ile Tütün İskelesi'nden ilk adımı Samsun'a attı ve bu, Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi oldu. Dolayısıyla Samsun, Türkiye tarihimiz açısından çok kıymetli bir şehir, bağımsızlığımız açısından önemli bir kent. Atatürk'ün hayatında çok kıymetli bir alanı kapsıyor" ifadelerini kullandı.



Atatürk'ün Samsun'a ikinci kez 20 Eylül 1924'te geldiğini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:



"Eylül ayında Samsun'a geliyor. Samsunlular çok heyecanlı, Mustafa Kemal Paşa çok heyecanlı çünkü Samsun demek kendisini 5 yıl öncesine, Milli Mücadele yıllarına götürecek. Çok önemli bir şey yapılıyor Samsun basını tarafından. Gazi Paşa'nın Samsun'a gelişini tek bir nefesten, tek bir sesten dile getirmek açısından Samsun'da yayınlanan 5 yerel gazete; Ahali, Piyasa, Haber, Güneş ve Hilal gazeteleri, ziyaret duyurusunu yaparken tek yayın, tek nüsha olarak çıkıyor. Hepsinin isimlerinin yer aldığı gazetede manşet tek. Manşetlerinde 'Ey zafer nuru büyük Gazi, bugün bastığın yer 5 yıl evvel size aksettiği ilham ile inler' diye belirtiyorlar. Bu şekilde Gazi Paşa'nın Samsun'da tek yürekten karşılanışını basın üzerinden de takip edebilme şansını elde etmiş oluyoruz."