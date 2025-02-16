Atatürk'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği Antalya'yı 2'nci ziyaretine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.



Fotoğrafı 1931 tarihli gazetelerde yayımlanan videoda, Başkomutan Atatürk Antalya'da Mehmetçik'i selamlıyor. Görüntü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoda 8 saniye olarak yer aldı.

Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci ziyaretinin 94'üncü yıl dönümündeki yeni görüntü, 10 Şubat 1931 gününe ait ve TSK arşivinde daha uzun süresi olabileceği de tahmin ediliyor.

İKİNCİ ZİYARETİN AYRINTISI



Atatürk, Antalya'ya ilk ziyaretini 6 Mart 1930'da yaptı.



Atatürk'ün Antalya'yı ikinci ziyareti 26 Ocak 1931 tarihinde başladığı yurt gezisinin bir parçası dahilinde geçekleşti. Seyahati, 1929 dünya buhranı ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması sonuçlarını uzman bir heyetle yerinde tetkik etmek ve yapılması gerekenleri tespit edilmek üzere yapılmıştı.



Bu amaçla 8 Şubat 1931'de Ege Vapuru ile İzmir'den Antalya'ya yola çıktı. Ege Vapuru 10 Şubat 1931'de sabah Antalya'ya geldi. Öğleden sonra deniz motoru ile iskeleye çıkan Atatürk, buradan alay karargahına giderek askeri birlikleri teftiş etti. Alaydan hükümet konağına geçerek validen mahalli işler hakkında bilgi aldı. Daha sonra, Belediye ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nı ziyaret ederek, memleket işleri üzerinde uzun uzun görüştü.

Validen mahalli işler hakkında bilgi alan Atatürk, bu sohbet sırasında esaslı bir zirai kredi ve satış kooperatifinin teşkilinin önemini ve örgütlenmesi gerektiğini belirtti. Aynı gün akşamüzeri vapura dönüp, Silifke'ye doğru gitmek için Ege Vapuru ile hareket etti.



Ata'nın Antalya'ya üçüncü gelişi ise 18 Şubat 1935 tarihinde.