Ateş açtı, vuruldu, polis 6 saatte ikna etti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çok sayıda suç kaydı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan E.Ö. (53), narkotik ekipleri tarafından takip edildiğini fark edince silahla ekiplere ateş ederek kaçmaya başladı.



Kovalamaca esnasında polis ekiplerinin bacağından vurulan E.Ö, Harmanlık Sokak'ta bulunan motosiklet satışı yapılan bir iş yerine girdi.





Burada tekrar polislere doğru ateş eden E.Ö., tabancayı kendine doğrultarak tehditler savurdu.



İş yerinde bulunanları tahliye eden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı ve sokağı trafiğe kapattı.



MOTOSİKLETLE KAÇMAYA ÇALIŞTI



İş yerinde bulunan bir motosiklete binerek kaçmak isteyen şüphelinin, iş yerinden çıkması polis tarafından engellendi.



Bölgeye sağlık ekipleri ile destek olarak polis özel harekat timleri de sevk edildi.

İş yerinin etrafını saran ekipler, E.Ö'den teslim olmasını istedi. Öte yandan Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay mahalline giderek olayla ilgili bilgi aldı.



POLİS VE AİLESİ 6 SAAT UĞRAŞTI



Öte yandan olay yerine giden ve çelik yelek giydirilen E.Ö'nün ailesi de bir süre uzaktan ikna çalışmalarına katıldı.



Polislerin ikna etmesi sonucu E.Ö, yaklaşık 6 saat sonra teslim oldu.



Gözaltına alınan şüpheli, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

