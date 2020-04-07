Ateşi yüksek çıkan babasını kaçırmaya çalıştı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri, sürücü ile yanında yolculuk eden babası Ahmet K.'nin ateşini kontrol etti.

Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi corona virüs şüphesiyle hastaneye götürmek istedi. Ancak sürücü otomobili çalıştırarak babasıyla beraber kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Sürücü ise gözaltına alındı. Yaşlı adamın corona virüs testinin sonucu henüz çıkmadı.

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