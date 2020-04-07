Ateşi yüksek çıkan babasını kaçırmaya çalıştı

Adıyaman Kahta'da, uygulama noktasında durdurulan otomobilde yolculuk yapan 70 yaşındaki adam, corona virüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Yaşlı adamın oğlu, babasını kaçırmak isteyince kovalamaca yaşandı.

NTV Haber - DHA 07.04.2020 - 09:33 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 09:36

atesi-yuksek-cikan-yasli-adami-otomobille-polisten-kacirmaya-calisti.jpg

İlişkili Haberler

Bilim insanları corona virüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları corona virüsün zayıf noktasını buldu

Türkiye'de corona virüsten can kaybı 649'a yükseldi

Türkiye'de corona virüsten can kaybı 649'a yükseldi

İşte corona virüsün kodları ("Süper yayıcı" gruba dikkat!)

İşte corona virüsün kodları ("Süper yayıcı" gruba dikkat!)

Çin'de ilk defa ölüm yaşanmadı (Corona virüste son durum)

Çin'de ilk defa ölüm yaşanmadı (Corona virüste son durum)

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri, sürücü ile yanında yolculuk eden babası Ahmet K.'nin ateşini kontrol etti.

Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi corona virüs şüphesiyle hastaneye götürmek istedi. Ancak sürücü otomobili çalıştırarak babasıyla beraber kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Sürücü ise gözaltına alındı. Yaşlı adamın corona virüs testinin sonucu henüz çıkmadı.

VİDEO: MASKE NASIL TAKILMALI VE KULLANILMALI?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...