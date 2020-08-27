Atı kamyonete bağlayarak koşturdular

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir atın iple kamyonete bağlanarak koşturtulması sosyal medyada tepki topladı.

Olay akşam saatlerinde Ataevler Mahallesi Atabulvarı'nda meydana geldi.



Sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonetin arkasına bir at boynundan iple bağlandı. Cadde üzerinde atın bağlı olduğu hareket halindeki kamyonetin arkasından koştuğu anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Görüntülerde kamyonun arkasına bağlanan atın trafikte koşarak ilerlediği görülüyor.





Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.