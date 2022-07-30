"Atık çamur" nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ulaşıma açıldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) atık çamurun tahliyesinin ardından ulaşım yeniden başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.07.2022 - 08:57

"Atık çamur" nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ulaşıma açıldı

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Atık su taştı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ulaşıma kapandı

Atık su taştı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ulaşıma kapandı

'te atık su kaplanan TAG Otoyolu ulaşıma tekrar açıldı.

Önceki gün akşam saatlerinde OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık çamurun taşındığı setlerin taşması nedeniyle araç trafiğine kapanan otoyoldaki temizlik çalışmaları tamamlandı.

Otoyol, atık suyun taşması nedeniyle çamurla kaplanmıştı Otoyol, atık suyun taşması nedeniyle çamurla kaplanmıştı

YENİDEN AÇILDI

Yaklaşık 36 saatlik mücadelenin ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, otoyolu çift yönlü olarak trafiğe yeniden açtı.

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