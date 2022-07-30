"Atık çamur" nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ulaşıma açıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 30.07.2022 - 08:57
Gaziantep'te atık su kaplanan TAG Otoyolu ulaşıma tekrar açıldı.
Önceki gün akşam saatlerinde OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık çamurun taşındığı setlerin taşması nedeniyle araç trafiğine kapanan otoyoldaki temizlik çalışmaları tamamlandı.
YENİDEN AÇILDI
Yaklaşık 36 saatlik mücadelenin ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, otoyolu çift yönlü olarak trafiğe yeniden açtı.
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