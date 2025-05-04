Atık madde yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'nde yaşandı.

Atık maddelerin toplandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.