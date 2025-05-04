Atık madde yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Şanlıurfa’da çıkan atık yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Atık madde yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Edinilen bilgiye göre yangın, ’nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'nde yaşandı.

Atık maddelerin toplandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. nedeniyle bölgeye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.

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