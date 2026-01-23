Atık naylon deposunda yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan atık naylon deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.