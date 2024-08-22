Atık su arıtma tesisi inşaatında toprak kayması: 1 ölü

Amasya'da bir atık su arıtma tesisi inşaatında yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu Mustafa Yanar (53), hayatını kaybetti.

Atık su arıtma tesisi inşaatında toprak kayması: 1 ölü

'nın Suluova ilçesinde yapımı devam edilen atık su arıtma tesisi inşaatında çalışma sırasında yaşandı. Kayma sonrası inşaat işçisi Mustafa Yanar, üzerine devrilen toprak yığını altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan Mustafa Yanar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Yanar, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Yanar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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