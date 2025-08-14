Atık yağ tankına düşen anne ve oğlu öldü

Çorum’da bir iş yerinde atık yağ tankına düşen Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe (12) hayatını kaybetti.

Atık yağ tankına düşen anne ve oğlu öldü

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi 11’inci Sokak’ta atık yağların toplandığı iş yerinde meydana geldi.

Yağ dolu tanka 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla biri çocuk, 2 kişinin yağ tankından cansız bedenleri çıkarıldı.

Yapılan araştırmada, bu kişilerin Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe olduğu belirlendi. ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

