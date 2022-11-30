Atıkların sahibi faturadan tespit edildi: Cezai işlem uygulanacak

Bodrum Belediyesi ekipleri artan yağışlar sonrası dere yataklarındaki kontrollerini sıklaştırdı.

Atıkların içindeki faturalardan çevreyi kirletenleri tespit eden ekipler ilgili kişilere cezai işlem uygulanacağını belirtti.

FATURALARDAN TESPİT EDİLDİ

Belediyenin ilgili birimleri kendi sorumluluk alanlarında bulunan dere yataklarını kontrol ederken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitez’de yaptıkları kontrollerde hem çevreye zarar veren hem de yağmur suyu hatlarını tıkayabilecek çoklukta, dere yatağına atılmış beyaz eşya atıkları tespit etti.

Atıkları toplayan ekip, bölgede yaptığı incelemede atıklara ait fatura bularak ilgili kişi veya kişilere cezai işlem uygulanması için gerekli işlemlere başladı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler, yarımada genelindeki dere yataklarında kontrol ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.