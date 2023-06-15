Atilla Taş için 4 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada yeniden yargılanan şarkıcı Atilla Taş'ın, 2 yıldan 4 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Atilla Taş için 4 yıla kadar hapis istemi
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Atilla Taş'a tahliye kararı

Atilla Taş'a tahliye kararı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün () medya yapılanmasına ilişkin davada hakkındaki karar bozulan ve dosyası ayrılan sanık Atilla Taş’ın yeniden yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 25.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Atilla Taş katılmazken sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Atilla Taş’ın ''Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret'' ve ''Türk milletini, Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama'' suçlarından toplamda 2 yıldan 4 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatı savunmasında, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına savunmasını hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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