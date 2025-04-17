Atina'ya deniz planlama tepkisi: "İddialar ve açıklamalar kabul edilemez"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.



Aktürk, son bir hafta içerisinde, 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 93 şahıs yakalandığını, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.465 olduğunu açıkladı. Aktürk, Son bir haftada engellenen 2 bin 351 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 23 bin 709’a ulaştığını söyledi.

MSB kaynakları, Isparta'daki 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İSRAİL İLE ÇATIŞMAZLIK MEKANİZMASI



Türkiye ile İsrail arasındaki "Çatışmasızlık Mekanizması" görüşmelerine yönelik soruları yanıtlayan Bakanlık kaynakları, şunları kaydetti:



"Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Türkiye ve İsrail arasındaki 'çatışmasızlık mekanizması', bir 'normalleşme' değil, Suriye'deki askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve istenmeyen olayları önlemek için iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı engellemeyi amaçlayan bir iletişim ve koordinasyon yapısıdır."



Açıklamada, mekanizmanın gerilimin tırmanmasının önüne geçmek, yanlış anlaşılmaları önlemek, bölgede istikrarı korumak ve sahada icra edilen faaliyetler konusunda iki ülkenin birbirini bilgilendirmesi suretiyle bir çatışma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla kurulduğu belirtildi.



ATİNA'YA DENİZ PLANLAMA TEPKİSİ



Yunanistan tarafından duyurulan, "Deniz Mekansal Planlaması" ile ilgili soruları yanıtlayan Bakanlık kaynakları "Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır." bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis'in, "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine, "Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin." dedi.

KARADENİZ GÜVENLİĞİ TOPLANTISI



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Karadeniz güvenliğine ilişkin Ankara'da gerçekleşen toplantıyla ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı:

"15-16 Nisan tarihlerinde Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya ülkemiz dahil toplam 21 ülkeden 39 yabancı temsilci katılmıştır. Karadeniz'in güvenliğinin sağlanması için ülke temsilcileriyle; Türkiye’nin deniz boyutundaki planlama faaliyetlerine liderlik etmeye devam etmesi ile Montrö Sözleşmesinin barış anlaşması imzalanmadığı sürece mevcut haliyle uygulanması ve planlamada bu hususun esas alınması konularında mutabık kalınmıştır."

TÜRKİYE-IRAK 5'İNCİ GÜVENLİK TOPLANTISI



Türkiye-Irak arasında gerçekleşen 5'inci Güvenlik Toplantısı'na yönelik sorular üzerine kaynaklar, "Toplantı oldukça olumlu bir havada geçmiş ve iki dost ve kardeş ülke arasındaki stratejik konular enine boyuna masaya yatırılmıştır. Toplantıda askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve işbirliğini arttırılması konularında mutabık kalınmış, PKK'nın her iki ülke için de tehdit oluşturduğu, biran öne fesih ve silah bırakma işlemlerinin tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir."