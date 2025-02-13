Atış poligonunda arızalanan silah patladı: İki polis yaralandı

Çorum'da poligonda atış yaptıkları sırada arızalanan silahın patlaması sonucu iki polis memuru yaralandı.

Atış poligonunda arızalanan silah patladı: İki polis yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Mecitözü İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları S.F. B. (36) ile A.A. (32), atış poligonunda eğitim atışı yaptıkları sırada arızalanan silahın patlaması sonucu yaralandı.

Silah parçaları vücutlarına isabet eden polis memurları, arkadaşlarının yardımıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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