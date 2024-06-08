Atış poligonunda korkutan yangın

Şanlıurfa'da 11 katlı binanın zemin katında bulunan atış poligonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Zaman zaman ufak patlamaların da yaşandığı yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Atış poligonunda korkutan yangın

'nın merkez Karaköprü ilçesi Şenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 11 katlı binanın zemin katında bulunan atış poligonunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Poligon etrafında güvenlik önlemi alındı, binadakiler tahliye edildi.

Zaman zaman ufak patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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