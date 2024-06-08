Atış poligonunda korkutan yangın: Isınan mermiler patladı

Şanlıurfa'da 11 katlı binanın zemin katında bulunan atış poligonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadı. Söndürme çalışmaları sırasında ısınan mermilerin patlaması çevredekileri korkuttu.

Atış poligonunda korkutan yangın: Isınan mermiler patladı

'nın merkez Karaköprü ilçesi Şenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 11 katlı binanın zemin katında bulunan atış poligonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Poligon etrafında güvenlik önlemi alındı, binadakiler tahliye edildi.

ISINAN MERMİLER PATLADI

söndürme sırasında zaman zaman ısınan mermi ve mühimmatların patlaması çevredekileri korkuttu. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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