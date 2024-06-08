Atış poligonunda korkutan yangın: Isınan mermiler patladı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Şenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 11 katlı binanın zemin katında bulunan atış poligonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ



Poligon etrafında güvenlik önlemi alındı, binadakiler tahliye edildi.



ISINAN MERMİLER PATLADI



Yangın söndürme sırasında zaman zaman ısınan mermi ve mühimmatların patlaması çevredekileri korkuttu. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.