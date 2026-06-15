Atıyla birlikte girdiği gölette boğuldu
15.06.2026 02:21
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu, atıyla Keskin Göleti'ne girdi.
Kısa sürede gözden kaybolan Karacaoğlu ile atını uzaktan gören bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda göletten çıkarılan Karacaoğlu, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Enis Yasin Karacaoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karacaoğlu'nun gölete girdiği atının da öldüğü belirlendi.