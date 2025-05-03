Atla markete gitti: "Alkollü araç kullanmak"tan ceza yedi
Mersin'de atıyla markete giden bir kişi, "alkollü araç kullanmak" ve "kara yolunda hayvan bulundurmak" suçlarından toplam 10 bin 263 TL ceza yedi.
Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nda gece saatlerinde markete gittiğini iddia eden 25 yaşındaki Durukan Işık, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durduruldu.
Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen Işık'a, "alkollü araç kullanmaktan" 9 bin 270 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, "yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak" suçundan da 993 TL ceza kesildi.
Işık, yazılan cezaya itiraz edeceğini dile getirdi.
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