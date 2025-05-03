Atla markete gitti: "Alkollü araç kullanmak"tan ceza yedi

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nda gece saatlerinde markete gittiğini iddia eden 25 yaşındaki Durukan Işık, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durduruldu.



Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen Işık'a, "alkollü araç kullanmaktan" 9 bin 270 TL idari para cezası uygulandı.