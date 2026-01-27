Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit soruşturmasında bir gözaltı daha

İstanbul'da Atlas Çağlayan isimli çocuğun 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma sürerken, aileye yönelik tehdit soruşturmasında ise yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aileye yönelik tehdit mesajları gönderen bir kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 1995 doğumlu F.K. isimli şüphelinin Şanlıurfa'da gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Atlas'ın ailesine yönelik tehditlere ilişkin soruşturma kapsamında şu ana kadar beş şüphelinin tutuklandığı bilgisine yer verildi.