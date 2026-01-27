Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit soruşturmasında bir gözaltı daha
27.01.2026 08:27
17 yaşındaki Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet akıllara Kadıköy'de işlenen Minguzzi cinayetini getirdi.
İstanbul'da cinayete kurban giden Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehditlere ilişkin soruşturmada bir şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul'da Atlas Çağlayan isimli çocuğun 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma sürerken, aileye yönelik tehdit soruşturmasında ise yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aileye yönelik tehdit mesajları gönderen bir kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 1995 doğumlu F.K. isimli şüphelinin Şanlıurfa'da gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca Atlas'ın ailesine yönelik tehditlere ilişkin soruşturma kapsamında şu ana kadar beş şüphelinin tutuklandığı bilgisine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin gündemine oturan Atlas Çağlayan cinayeti İstanbul'un Güngören ilçesinde işlendi.
14 Ocak günü birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.
Kavgada E.Ç., sustalı diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.
AİLE KORUMA TALEP ETTİ
Cinayetin ardından Atlas'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmişti.
Bu mesajlara ilişkin ayrı bir soruşturma başlatılmış, beş şüpheli tutuklanmıştı.
Atlas'ın ailesi dün mahkemeye başvurup koruma talep etmişti.