Atlas'ın ailesini tehdit eden şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan M.Y.K'ya (17) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Ocak günü bir numaraya kayıtlı WhatsApp üzerinden bir şahsın kendini Muhammed Hüseyin Yıldırım olarak tanıttığı ve müşteki Gülhan Ünlü'ye yönelik tehdit içerikli mesajlar attığı aktarıldı.



İddianamede, şüphelinin, müşteki Ünlü'nün adresine birden fazla yemek siparişi verdiği, 112 hattına asılsız ihbarlarda bulunduğu ve bunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Siber araştırma raporu iddianamede yer aldı. Raporda, bir sosyal medya hesabında, Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Öte yandan şüpheli M.Y.K'nın savcılıkta verdiği ifadesi de iddianamede yer aldı. Şüpheli ifadesinde, "Çok fazla takma isimle Telegram kanalına üyeyim. Gülhan Ünlü'ye kendimi Muhammed Hüseyin Yıldırım olarak tanıttım. Ünlü'ye tehdit ve hakaret içeren mesajlar attım, müştekinin ünlü olmak için röportaj verdiğini düşündüm, bu yüzden mesaj attım ve yemek siparişi verdim" ifadelerini kullandı.

ÜÇ AYRI SUÇTAN CEZA İSTENDİ



Hazırlanan ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüpheli M.Y.K. hakkında, Gülhan Ünlü’ye yönelik “nitelikli yağma” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından, ayrıca müştekiler Gülhan Ünlü, Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas Çağlayan, Doruk Çağlayan, Ayaz Çağlayan ve Arden Çağlayan’a yönelik ise “zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme” suçundan toplamda 5 yıl 3 aydan 19 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.