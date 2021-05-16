Atlayış yaptıktan sonra gözden kaybolan paraşütçü aranıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptıktan bir süre sonra gözden kaybolan paraşütçü için arama çalışması başlatıldı.



İlçede kuruyemiş işletmesi bulunan amatör yamaç paraşütü sporcusu evli ve bir çocuk babası Muammer Yolcu (37) bugün öğleden sonra ailesi ve arkadaşlarıyla çıktığı Gürle Dağı'ndan atlayış gerçekleştirdi. Yolcu, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre sonra gözden kayboldu.



Ailesi ve arkadaşlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD, AKUT, NAK ve BAKUT ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Yolcu'yu bulmak için, Gürle Dağı çevresinde arama çalışması başlattı.



Drone yardımıyla havadan da arama yapan ekiplere, arazi şartlarının zorluğu nedeniyle bölgedeki kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar da traktörle destek veriyor.



"TELEFONU ÇALIYOR AMA CEVAP VERMİYOR"



Bölgedeki Yenisölöz Mahallesi Muhtarı Halil Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 16.00 itibarıyla yamaç paraşütçüsünün hava muhalefeti nedeniyle kaybolduğu bilgisi aldıklarını söyledi.



Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kendilerini konuyla ilgili bilgilendirdiğini anlatan Bayram, şöyle devam etti:



"Biz de görgü tanıklarıyla yaptığımız görüşmelerden aldığımız son bilgilere göre, ekipleri o noktaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Şu an itibarıyla yaklaşık 500 arama kurtarma personeli var. Köpeklerle birlikte yoğun bir arama çalışması devam ediyor. Yakın tanıdığım arkadaşımıza sağ salim kavuşacağımıza inanıyorum. Telefonu çalıyor ama kendisi cevap vermiyor. Kendisi sağlıklı mı, değil mi o noktada bir bilgimiz yok."



Bayram, görgü tanıklarıyla konuştuğunu belirterek, "Tam yoğun sağanağın olduğu zaman paraşütün havada döndüğünü fark etmişler. Daha sonra Kaynak mevkisinde çoban arkadaşımız o bölgeden geçtiğini görüyor. O noktada arama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.