ATM kapısını kırmaya çalışırken yakalandı

Erzurum’da bir kişi ATM kapısını baltayla kırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.



Olay, dün saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesi’nde meydana geldi. C.J., bir kamu bankasına ait ATM’nin kapı kilidini kırmak için baltayla defalarca vurdu.



Bu sırada bölgede uygulama yapan mahalle bekçileri, durumu fark edip saldırganı yakalayıp, gözaltına aldı.



C.J.’nin ATM’ye saldırı anı ise KGYS kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI



C.J., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kamu malına zarar vermek suçundan tutuklandı.