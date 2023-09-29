ATM kapısını kırmaya çalışırken yakalandı

Erzurum’da bir bankaya ait ATM’nin kapısını baltayla kırmaya çalışan C.J. isimli kişi, bölgede uygulama yapan mahalle bekçileri tarafından yakalandı. C.J., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ATM kapısını kırmaya çalışırken yakalandı

’da bir kişi ATM kapısını baltayla kırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesi’nde meydana geldi. C.J., bir kamu bankasına ait ATM’nin kapı kilidini kırmak için baltayla defalarca vurdu.

Bu sırada bölgede uygulama yapan mahalle bekçileri, durumu fark edip saldırganı yakalayıp, gözaltına aldı.

C.J.’nin ATM’ye anı ise KGYS kamerasına yansıdı.

ATM kapısını kırmaya çalışırken yakalandı - 1

TUTUKLANDI

C.J., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kamu malına zarar vermek suçundan tutuklandı.

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