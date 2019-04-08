Günümüzde banka şubelerinden yapabileceğiniz neredeyse her işlemi yapabileceğiniz ve en çok para dağıtım kanalı olan ATM'lerde yoğun rekabet söz konusu. ATM'lerde rekabet hızla arttıkça bankaların ödediği kira bedelleri de neredeyse lüks dükkan rakamlarına ulaştı.

İnsansız hizmet aracı olarak da tanımlanan ATM'lerin başta belediyeler olmak üzere mülkiyet sahipleri fahiş kira bedelleri talep ediyor.

Bankaların kendi aralarındaki en büyük rekabet, köşe başlarındaki ATM makinalarıyla ölçülüyor. Ancak bu rekabet bankalara oldukça pahalıya mal oluyor.

Milliyet gazetesinden Kadife Şahin'in haberine göre, İstanbul'da en ucuz ATM kirası aylık 8 bin liradan başlarken, bu rakam metro istasyonlarında 20 bin liraya, insan trafiğinin yoğun olduğu havalimanı, otogar ve belirli turistik caddelerde 100 bin lirayı buluyor.

ŞAHISLAR FAZLA İSTİYOR



En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 16 metro istasyonundaki para çekme büfesi (ATM) ihalesinde yıllık 240 bin lira civarında gerçekleşti. Bu aylık 20 bin lira ile normal bir cadde üzerindeki 100 metre kare işyeri kirasına karşılık geliyor.

Bir ATM'nin kapladığı toplam alan yaklaşık 3 metrekare. İstanbul'da belediyenin açtığı ihalede 9 metrekarelik ATM için yılık muhammen bedel 442.031 TL olarak ilan edildi. Bu bedel aylık 36 bin TL'yi ifade ediyor. ilan edilen 162 bin TL muhammen bedel için aylık 13 bin TL ödenecek.



1 metrekareyi geçmeyen bu makinelerin bulunduğu alan bankalar arası rekabetin etkisiyle sektörde özellikle şahıslara ait yerlerde bulunan ATM'lerde kiraların yıllık 500 bin liraya ulaşmasına neden oluyor. Belediyelerin açtığı metro duraklarındaki ATM alanı rayiç bedelleri yıllık ise 250 bin liradan başlıyor.

REKABET YOĞUN

Şube kapatmaya giden bankaların, ATM sayılarında azaltma eğilimleri yok. Bazı bankaların merkezi yerlerdeki başka bankaların ATM alanını almak için mülk sahiplerine daha fazla ücret teklif ettikleri sektördeki bilinen gerçeklerden.