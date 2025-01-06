ATM önünde infaz! Para çekerken öldürüldü

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir kişi ATM’den para çektiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Maksut Beytaş isimli adam, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ATM önünde infaz! Para çekerken öldürüldü

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’nin Karamürsel ilçesinde ATM’den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan ATM’den para çeken Maksut Beytaş (56), yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...